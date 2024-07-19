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Военкор: Тысячи вагнеровцев могут принять бой - Лукашенко "освободил" путь на Киев

Военкор: Тысячи вагнеровцев могут принять бой - Лукашенко "освободил" путь на Киев

Царьград ФОТО: Коллаж Царьграда Военкор сообщил, что между Украиной и Минском состоялись "тайные переговоры", результат которых уже замечен - группировка войск ВСУ, в размере 60 тысяч солдат, ранее вставшая на белорусской границе, внезапно была переброшена в наиболее критичные направления, в ДНР и под Харьков.

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Комментарии
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Sergiy Che
Он тот ишшо &quot;шахматист&quot; - чуть свою жопу не проиграл во время последних выборов в РБ - когда СБУ бандеровское его развело как лоха последнего и он бегал арестовывал наших &quot;вагнеров&quot; летевших в Африку через РБ, а в это время ему на бабло Сороса Светка каклетка подготовила под носом цветную &quot;революцию&quot; и если бы не помощь ВВП ещё вопрос был ли от батька ща и если был то где?  😉
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