Военкор: Тысячи вагнеровцев могут принять бой - Лукашенко "освободил" путь на Киев

Sergiy Che

Он тот ишшо "шахматист" - чуть свою жопу не проиграл во время последних выборов в РБ - когда СБУ бандеровское его развело как лоха последнего и он бегал арестовывал наших "вагнеров" летевших в Африку через РБ, а в это время ему на бабло Сороса Светка каклетка подготовила под носом цветную "революцию" и если бы не помощь ВВП ещё вопрос был ли от батька ща и если был то где? 😉