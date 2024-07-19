Царьград ФОТО: Коллаж Царьграда Военкор сообщил, что между Украиной и Минском состоялись "тайные переговоры", результат которых уже замечен - группировка войск ВСУ, в размере 60 тысяч солдат, ранее вставшая на белорусской границе, внезапно была переброшена в наиболее критичные направления, в ДНР и под Харьков.
Военкор: Тысячи вагнеровцев могут принять бой - Лукашенко "освободил" путь на Киев
Комментарии
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Sergiy Che
Он тот ишшо "шахматист" - чуть свою жопу не проиграл во время последних выборов в РБ - когда СБУ бандеровское его развело как лоха последнего и он бегал арестовывал наших "вагнеров" летевших в Африку через РБ, а в это время ему на бабло Сороса Светка каклетка подготовила под носом цветную "революцию" и если бы не помощь ВВП ещё вопрос был ли от батька ща и если был то где? 😉
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20 час.
Анастасия Гончарова
хитрый ежик...
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17 час.
Sergiy Che
Ёж картофельный - подвид "хитрая жопа"...))
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17 час.
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