Пробуксовка на грузовом маршруте

Продажи грузовиков в России падают. Пока это не свидетельствует о снижении экономической активности в стране: компании реагируют на изменение финансовых условий для бизнеса, а кроме того, происходит корректировка рынка после рекордного роста продаж в прошлом годуПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС За 8 месяцев текущего года продажи грузовиков в России сократились почти на 10%, а по итогам августа они рухнули почти на треть по сравнению с прошлым годомчитайте на monocle.