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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 400 000 рублей за «систематическое оскорбительное поведение»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказание главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву за  оскорбительное поведение в матче 5-го тура Альфа‑Банк РПЛ против « Рубина » (1:1).

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