«Приколы от Никола»: Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером – а мы все еще спонсируем армян на миллиарды

Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером Иллюстрация: Блокнот Премьер-министр Армении, видимо, обожает поговорку «А Васька слушает, да ест».
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