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Царьград

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Росстандарт утвердил ГОСТ на детские стулья для кормления

Росстандарт утвердил ГОСТ на детские стулья для кормления

С 1 сентября вступает в силу новый ГОСТ на детские стулья для кормления в России. Он устанавливает требования к безопасности и устойчивости изделий, проверяет ремни, устойчивость конструкции и предотвращает возможные риски.

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