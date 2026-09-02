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Царьград

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Зампред ПСБ предсказал замену банков альтернативными платежами

Зампред ПСБ предсказал замену банков альтернативными платежами

Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев на ВЭФ сообщил, что альтернативные платежные системы могут заменить традиционные банки в международных расчетах.

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