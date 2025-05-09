Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена ДанильченкоБушуева
    Этих предпринимателей на 15 суток на бесплатное питание  кашейИностранные ОПГ з...
  • Юрий Оводенко
    Турецкая подстилка!Алиев отказался л...
  • Александр _
    Всё так, но насчет глубоко эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны, я бы оставил это в прошлом про...Почему русская ар...

Почему русская армия сильнее американской

Почему русская армия сильнее американской

С Днём Победы, дорогие друзья! Самое время вспомнить, что даже на Западе, где нас недолюбливают, ставят русскую армию на второе место по силе в мире, сразу после США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тимур чагалидзе
Красная Армия всех сильней! Ещё бы командиры не тупили...
Ответить
12 час.
Компанцев Сергей
Почему русская армия сильнее американской... автор что то врет сколько баз США находятся по миру , и 2 Англия признала себя банкротом 30.12.24 года а трампу нужно к 15 мая показать бюджет американской республики он этого не сможет , все золото мира находится за балансом .. скажите спасибо Никсону  в форт ноксе нет чистого золота а только позолоченный белый метал
Ответить
11 час.
Александр _
Всё так, но насчет глубоко эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны, я бы оставил это в прошлом пропагандистском мире.
Ответить
11 час.
наверх