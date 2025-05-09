Компанцев Сергей

Почему русская армия сильнее американской... автор что то врет сколько баз США находятся по миру , и 2 Англия признала себя банкротом 30.12.24 года а трампу нужно к 15 мая показать бюджет американской республики он этого не сможет , все золото мира находится за балансом .. скажите спасибо Никсону в форт ноксе нет чистого золота а только позолоченный белый метал