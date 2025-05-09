С Днём Победы, дорогие друзья! Самое время вспомнить, что даже на Западе, где нас недолюбливают, ставят русскую армию на второе место по силе в мире, сразу после США.
Почему русская армия сильнее американской
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тимур чагалидзе
Красная Армия всех сильней! Ещё бы командиры не тупили...
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12 час.
Компанцев Сергей
Почему русская армия сильнее американской... автор что то врет сколько баз США находятся по миру , и 2 Англия признала себя банкротом 30.12.24 года а трампу нужно к 15 мая показать бюджет американской республики он этого не сможет , все золото мира находится за балансом .. скажите спасибо Никсону в форт ноксе нет чистого золота а только позолоченный белый метал
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11 час.
Александр _
Всё так, но насчет глубоко эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны, я бы оставил это в прошлом пропагандистском мире.
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11 час.
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