NaukaTeh

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Елбасы как то ругательно читаетсяВ 2023 году стало...
  • Валерий Протасов
    Красный цвет в таком изобилии становится навязчивым и раздражает, даже повышает агрессию.Почему в Лондоне ...
  • Воробей
    - "Между тем реальная проблема или причина климатической катастрофы – не солнце, а люди." Глобалисты, и их агентура,...Чтобы смягчить по...

В заметках византийского историка Маврикия Стратега, посещавшего Русь в VI веке, говорится о раскрепощенности русских девушек, вступающих в отношения с мужчинами задолго до замужества

В заметках византийского историка Маврикия Стратега, посещавшего Русь в VI веке, говорится о раскрепощенности русских девушек, вступающих в отношения с мужчинами задолго до замужества

﻿﻿Как это ни парадоксально, беспорядочные близкие связи далеко не всегда считались блудом среди русских крестьян.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх