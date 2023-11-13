Медовая ловушка: как хакеры используют эротическую рекламу

Реклама с эротическим подтекстом, размещенная на сайтах и в соцсетях, может использоваться киберпреступниками для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО), об этом предупредили эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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