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Число пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве достигло 70

В Москве дополнительно открыли 20 пунктов экспресс-тестирования граждан на коронавирус. На данный момент общее число пунктов, где за 15 минут можно бесплатно пройти такую диагностику, достигло 70, говорится на официальном сайте столичной мэрии.

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