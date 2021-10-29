Число пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве достигло 70

В Москве дополнительно открыли 20 пунктов экспресс-тестирования граждан на коронавирус. На данный момент общее число пунктов, где за 15 минут можно бесплатно пройти такую диагностику, достигло 70, говорится на официальном сайте столичной мэрии.
В Москве дополнительно открыли 20 пунктов экспресс-тестирования граждан на коронавирус. На данный момент общее число пунктов, где за 15 минут можно бесплатно пройти такую диагностику, достигло 70, говорится на официальном сайте столичной мэрии.
Свежие комментарии