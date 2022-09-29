Позитив для оптимистов

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Что будет 30 сентября: предсказан жесткий ультиматум со стороны России

Что будет 30 сентября: предсказан жесткий ультиматум со стороны России

Борис Межуев рассказал, что, по его мнению, произойдёт 30 сентября. Предсказан жёсткий ультиматум со стороны России.

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