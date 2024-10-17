УПЦ: 12 человек госпитализировали после захвата собора в Черкассах

Руководитель Черкасской станции скорой помощи Игорь Фесун рассказал, что 26 человек пострадали в результате захвата в Черкассах Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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