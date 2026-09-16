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Денег на ремонт детского отделения в больнице Муравленко не могут найти 13 лет

В Муравленко (ЯНАО) с 2013 года не могут исполнить требование суда о ремонте вентиляционного оборудования в палатах интенсивной терапии детского отделения, сообщает окружной суд.

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