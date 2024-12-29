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Царьград

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Русская семья в Таиланде едва не лишилась матери: Теперь они должны миллионы рублей

Русская семья в Таиланде едва не лишилась матери: Теперь они должны миллионы рублей

Трагедией едва не закончилась поездка семьи из Нижнего Новгорода в Таиланд на новогодние каникулы. Двое детей могли лишиться мамы, но, к счастью, она выжила.

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