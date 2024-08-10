Супруг Блиновской Алексей за четыре месяца не явился к следователю

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей с момента отправки в зону спецоперации не появился у следственных органов для ознакомления с материалами дела, как сообщил осведомленный источник РИА Новости.
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