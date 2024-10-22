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Лента новостей Крыма

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Куда сходить осенью?. На Южном берегу Крыма начался сезон дождей. Похолодание, серое небо и повышенная влажность навевают тоску. Справиться с сезонной хандрой и ощутить мощь природы можно на электриче

Куда сходить осенью?. На Южном берегу Крыма начался сезон дождей. Похолодание, серое небо и повышенная влажность навевают тоску. Справиться с сезонной хандрой и ощутить мощь природы можно на электриче

Куда сходить осенью?На Южном берегу Крыма начался сезон дождей. Похолодание, серое небо и повышенная влажность навевают тоску.

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