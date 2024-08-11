В Белоруссии заявили, что обстановка у границы представляет риск нацбезопасности

Обстановка у белорусских границ оценивается как представляющая риск национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил член Совета Республики, военный комиссар граничащей с Украиной Гомельской области Андрей Кривоносов, комментируя залет 9 августа на территорию Белоруссии беспилотников с Украины.
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