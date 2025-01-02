Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Командующий РВСН Каракаев устроил праздник для воспитанников детдомов

Командующий РВСН Каракаев устроил праздник для воспитанников детдомов

В преддверии Нового года Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции «Елка желаний». В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей.

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