Три рейса из Челябинска в Санкт-Петербург задержали из-за погодных условий

В аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылет авиарейсов в Санкт-Петербург. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями аэропорта Санкт-Петербурга (Пулково).