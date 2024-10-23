В Севастополе наблюдается снижение цен на сезонные овощи

Снижение цен на сезонные овощи наблюдается в Севастополе: «борщевой набор» подешевел.Актуальные цифры после мониторинга за прошедшую неделю опубликованы в официальном канале Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.
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