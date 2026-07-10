Массированная атака беспилотников: российские ПВО сбили 376 украинских дронов за ночь

В ночь на 10 июля российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. За период с 20:00 9 июля до 07:00 10 июля было перехвачено и ликвидировано 376 дронов самолётного типа в 13 регионах и над акваторией Азовского моря.
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