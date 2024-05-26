Сергей Капков и Анна Пискунова: Все, кто делает фестивали, — адреналиновые зависимые

1 и 2 июня в саду «Эрмитаж» впервые пройдет «это лето фестиваль» для молодых семей с детьми. «Сноб» поговорил с его организаторами — руководителем Московского центра урбанистики Сергеем Капковым и директором фестиваля Анной Пискуновой о том, как появилась идея мероприятия и чем оно отличается от аналогичных событий в столице.