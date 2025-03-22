14-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила на вооружение украинские бронетранспортеры БТР-4Е.
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14-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила на вооружение украинские бронетранспортеры БТР-4Е.
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