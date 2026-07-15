Ситуация с бензином в России 15 июля: Есть ли улучшения и новости по мини-НПЗ - ответил эксперт Гусев

По данным издания "Известия" в России в целом стала улучшаться ситуация с бензином. Однако, как отмечает эксперт топливно-энергетического комплекса Дмитрий Гусев, говорить о преодолении проблемы в стране было бы некорректно.
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