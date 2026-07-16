"У деревьев есть доступ в интернет". Эколог раскрыл страшный секрет

Я Доминик Делла Сала, лесной эколог. Я отвечу на вопросы из интернета. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Как леса восстанавливаются после пожаров естественным путем? Семена заносятся ветром из-за пределов зоны пожара? Одна из удивительных особенностей лесов заключается в том, что сильный пожар, выжегший все деревья, для них не катастрофа.