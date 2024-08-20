Apheros разработала металлическую пену, которая может сократить потребление энергии на охлаждение на 90%

В то время как компании продолжают инвестировать в расширение центров обработки данных для удовлетворения растущих потребностей LLM в вычислительных ресурсах и электроэнергии, швейцарский стартап Apheros поставил своей целью в первую очередь максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру.
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