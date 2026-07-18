Семь сотрудников Wildberries погибли при ударе дрона рядом с Липецкой областью

В результате атаки беспилотников на логистический узел Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадалиТрагические последствия ночной атаки беспилотников 18 июля в соседней с Липецкой Тамбовской области официально подтверждены местными властями.
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