Семь сотрудников Wildberries погибли при ударе дрона рядом с Липецкой областью

В результате атаки беспилотников на логистический узел Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадалиТрагические последствия ночной атаки беспилотников 18 июля в соседней с Липецкой Тамбовской области официально подтверждены местными властями.