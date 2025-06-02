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Раскрыто отношение Трампа и Келлога к позиции Путина по Украине

Раскрыто отношение Трампа и Келлога к позиции Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по конфликту на Украине.

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