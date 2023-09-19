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Не успел остановиться: знак "Остановка запрещена" переехал водитель в Уссурийске

Не успел остановиться: знак "Остановка запрещена" переехал водитель в Уссурийске

Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" оказались на пути молодого гонщика из Уссурийска. Они ему помещали по какой-то причине на центральной площади города.

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