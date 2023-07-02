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Спикер Госдумы Володин назвал 23 и 24 июня днями единения и консолидации общества

Спикер Госдумы Володин назвал 23 и 24 июня днями единения и консолидации общества

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел анализ попытки мятежа. В своем Telegram-канале спикер написал, что 23 и 24 июня вошли в историю страны как дни единения и консолидации общества вокруг президента Владимира Путина.

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