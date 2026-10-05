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SUSANIN

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В ЦСДР Ижевска открыли XV театральный сезон 

В ЦСДР Ижевска открыли XV театральный сезон 

Ижевск. Удмуртия. В Центре современной драматургии и режиссуры Ижевска открыли XV театральный сезон. Его представили презентацией новой пьесы ижевского драматурга Миши Соловьева «Черная косынка» (16+), сообщили в группе центра «ВКонтакте».

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