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В США поймали шпиона, продававшего секреты ядерных установок

В США поймали шпиона, продававшего секреты ядерных установок

Причастность к передаче конфиденциальных военных данных, связанных с проектированием подводных лодок с ядерными двигателям, в пользу иностранного государства признал гражданин США Джонатан Тоббе, 14 февраля сообщает пресс-служба Министерства США.

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