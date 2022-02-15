В США поймали шпиона, продававшего секреты ядерных установок

Причастность к передаче конфиденциальных военных данных, связанных с проектированием подводных лодок с ядерными двигателям, в пользу иностранного государства признал гражданин США Джонатан Тоббе, 14 февраля сообщает пресс-служба Министерства США.
Причастность к передаче конфиденциальных военных данных, связанных с проектированием подводных лодок с ядерными двигателям, в пользу иностранного государства признал гражданин США Джонатан Тоббе, 14 февраля сообщает пресс-служба Министерства США.
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