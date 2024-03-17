В Симферополе зажгли подсветку на телевизионной вышке в честь воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе включили архитектурно-художественную подсветку телевизионной вышки. 180-метровая телебашня загорелась цветами российского триколора в честь годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией.
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