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В Симферополе зажгли подсветку на телевизионной вышке в честь воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе зажгли подсветку на телевизионной вышке в честь воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе включили архитектурно-художественную подсветку телевизионной вышки. 180-метровая телебашня загорелась цветами российского триколора в честь годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией.

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