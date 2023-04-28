Тренер Рахмонова о подписании Соры в UFC: «В истории лиги не было такого, чтобы родные брат и сестра выступали вместе»

Тренер команды Dar Team Азиз Разыев поделился мнением о заинтересованности к Соре Рахмоновой со стороны UFC: «Думаю, что UFC заинтересованы в Соре, не было еще такого в истории лиги, что родные брат и сестра выступали вместе в лучшей лиги мира.