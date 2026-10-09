NYP: в США распространяется передающаяся половым путём инфекция с диареей

Число случаев шигеллёза, сопровождающейся диареей с рвотой, резко выросло в США, речь идёт о заболевании вызываемом шигеллами, которые всё чаще причисляют к «супербактериям» из-за устойчивости к лекарственным препаратам, сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.