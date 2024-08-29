Синоптик спрогнозировал теплое начало осени в Центральной России

В первой половине сентября в Центральной России будет по-летнему тепло: 1 сентября температура составит +11-16°С утром и +25-30°С днем при ясной и сухой погоде, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .
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