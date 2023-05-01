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ВС РФ нанесли удары по артиллерийским позициям ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли удары по артиллерийским позициям ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 1 мая сообщил, что артиллеристы ВС РФ нанесли удары по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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