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Пронедра

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Пропали вещдоки Лерчек на сумму 14.4 млн из сейфа следователя

Пропали вещдоки Лерчек на сумму 14.4 млн из сейфа следователя

Вещдоки по делу Лерчек — часы и браслет на 14,4 млн рублей — пропали из-за нарушений следователя; МВД подтвердило противоправные действия, разбираемся в деталях и последствиях.

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