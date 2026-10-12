Федбюджет РФ за январь-август 2026 года дефицитный на 5,799 трлн рублей

В августе 2026 года бюджет России исполнен с профицитом 473,6 млрд рублей, несмотря на общий дефицит за январь-август в 4,834 трлн рублей.
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