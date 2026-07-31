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Даниил Марков о возможной продаже своих медалей: «Может, проведу аукцион с другими бывшими игроками для помощи ребятам на СВО. Такая идея есть»

Бывший защитник сборной России Даниил Марков высказался о возможной продаже своих хоккейных наград.  В составе национальной команды игрок становился чемпионом мира в 2008 году и бронзовым призером Олимпиады-2002.

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