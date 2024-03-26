Израиль предостерег четыре европейские страны от признания палестинской государственности

Израиль заявил четырем европейским странам, что их план по признанию палестинского государства представляет собой "приз за терроризм", который снизит шансы на урегулирование конфликта между соседями путем переговоров.
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