Колумбия: по меньшей мере семь полицейских получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на дороге Авенида Либертадорес-Сенабастос, а также серии взрывов и перестрелок возле полицейского управления Северного Сантандера в Кукуте, департамент Северный Сантандер, ранним утром по местному времени.
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