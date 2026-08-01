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Контрафронт

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Колумбия: по меньшей мере семь полицейских получили ранения в результате взрыва заминированного...

Колумбия: по меньшей мере семь полицейских получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на дороге Авенида Либертадорес-Сенабастос, а также серии взрывов и перестрелок возле полицейского управления Северного Сантандера в Кукуте, департамент Северный Сантандер, ранним утром по местному времени.

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