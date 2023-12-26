Британские аналитики: Китай будет лидером рейтинга крупнейших экономик

РИАМО - 26 дек. В английском Центре экономических и бизнес-исследований (CERB) считают, что Китай сможет обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира к 2037 году, но в 2050 годах Вашингтон вернет лидирующую позицию, сообщает РБК.