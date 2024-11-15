Способности и навыки Часки в свежем видеогайде от разработчиков Genshin Impact Ком...

Способности и навыки Часки в свежем видеогайде от разработчиков Genshin ImpactКомпания HoYoverse опубликовала опубликовала новое видео, посвященное основным геймплейным механикам нового персонажа по имени ЧаскаЧитать дальше → источник#Genshin_Impact #Часки.
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