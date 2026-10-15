Два ребенка дошкольного возраста пропали в Санкт-Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. По его данным, ребята ушли из детского сада и не вернулись.
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