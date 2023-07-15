МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: 600 млн поездок совершено по МЦД с момента запуска диаметров

Собянин: 600 млн поездок совершено по МЦД с момента запуска диаметров

Продолжают развивать московские городские вокзалы Транспортная доступность в столице улучшается. Более 600 миллионов пассажиров с момента запуска первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) воспользовались ими.

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