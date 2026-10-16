Сотрудники ГАИ не получат полномочий лишать водителей прав с марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в мессенджере МАКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Путин поделился р...
- Презентацию детек...
- Состояние Крымско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым