Туристы из Владимирской области предпочитают Китай Египту

С начала года число владимирских туристов, посетивших Китай, увеличилось в пять раз.Владимирские туристы в 2024 году стали уделять поездкам в Китай больше внимания, чем в Египет, с января по май число поездок в КНР выросло в пять раз.
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