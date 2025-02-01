Наташа Королева вместо Лолиты, недавно родившая Корнелия Манго: чем удивил первый выпуск «Суперстар!»

1 февраля, спустя почти год перерыва, стартовал новый, пятый сезон вокального шоу «Суперстар!», где соревнуются легендарные артисты, знакомые всем на протяжении многих лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Трамп — последний президент США»: пророк-математик Сидик Афган и ученый Григорий Кваша раскрыли судьбу Америки
- Безрукова поставила на место Брухунову, которая зазналась: «Она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке»
- В Кургане похоронили 33-летнего слепого певца Горланова и его мать, умерших с разницей в один день
Свежие комментарии