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Наташа Королева вместо Лолиты, недавно родившая Корнелия Манго: чем удивил первый выпуск «Суперстар!»

Наташа Королева вместо Лолиты, недавно родившая Корнелия Манго: чем удивил первый выпуск «Суперстар!»

1 февраля, спустя почти год перерыва, стартовал новый, пятый сезон вокального шоу «Суперстар!», где соревнуются легендарные артисты, знакомые всем на протяжении многих лет.

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