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«На месте Тюкавина любой бы плюнул в руководство «Динамо» и ушел. Оно делает все, чтобы команда была не конкурентоспособной. Это позор». Кирьяков о бело-голубых

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о ситуации с будущим  Константина Тюкавина . «На месте Тюкавина любой бы плюнул в руководство «Динамо» и ушел.

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